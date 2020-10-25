«التعاون الإسلامي» وأستراليا تبحثان مكافحة الإرهاب والتطرف

بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، خلال استقباله اليوم الأحد، سفير أستراليا لدى المملكة والمبعوث الخاص إلى المنظمة رضوان جدوت، عددًا من الموضوعات المتعلقة بقضايا السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف.كما بحث الجانبان- وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)- التعاون في برنامج المنظمة في المنح الدراسية وبرامج التدريب وبناء القدرات.