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الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
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عالم

رئيس وزراء الجزائر: التعديلات الدستورية تعيد البلاد للمسار الصحيح

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:14 م
عبد العزيز جراد
عبد العزيز جراد
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قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، إن التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء في الأول من نوفمبر المقبل تمثل تصالح الجزائر مع ذاتها وتاريخها وإعادة البلاد إلى المسار الصحيح عقب ما شهدته من انحرافات خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف جراد - في تصريحات للتلفزيون الجزائري اليوم الأحد - أن "اللجوء اليوم إلى الشعب لاستفتائه حول مشروع تعديل الدستور يمثل استجابة للمطالب المعبر عنها بقوة من قبل الحراك الشعبي الأصيل لتفعيل المادتين 7 و8 منه، المكرستين للشعب كمصدر للسلطة، وصاحب السيادة الوطنية".
وأشار إلى أن الاستفتاء هو إحدى الأدوات الديمقراطية التي يعبر من خلالها المواطنون بكل حرية عن إرادتهم، حيث يشكل مع حق الانتخاب وسيلة لممارسة السيادة الشعبية.

وأوضح أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق الأهداف الطموحة والمشروعة للشعب الجزائري، مضيفا أنه لا يمكن بلوغ هذه الأهداف إلا من خلال جملة من الخطوات منها تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة والفصل الفعلي بين السلطات وتوازنها.
ولفت إلى أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إضفاء المزيد من الانسجام على عمل السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان، خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة وتعزيز سلطة المنتخبين خاصة المعارضة البرلمانية، ومراجعة الأحكام الدستورية التي تحد من تولي بعض المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية بغرض تمكين الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج من أن تستعيد كامل مواطنتها لتستفيد من نفس الحقوق، وتخضع لنفس الواجبات على قدم المساواة مع المواطنين في الداخل.

وأشار إلى أن التعديلات تضمنت إعطاء سند دستوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المنبثقة عن المجتمع المدني، حتى تتمكن من أداء دورها باستقلالية في تحضير وتنظيم وإدارة الانتخابات وعمليات الاستفتاء وتحسين ضمانات استقلالية القضاء، علاوة على إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية.
وأضاف أن الخطوة الثانية في سبيل تحقيق المطالب الشعبية فتتضمن توسيع وإثراء مجالات حرية المواطن من خلال تكريس حريات فردية وجماعية جديدة وتدعيم الحقوق الدستورية بإعطاء مضمون ومعنى حقيقي للحريات خاصة حرية التظاهر السلمي وإنشاء الجمعيات وحرية الصحافة.

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