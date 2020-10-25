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الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الشرقية للدخان: متوسط أجر العامل ارتفع 9.7% خلال العام المالي الماضي

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:46 م
الشرقية للدخان
الشرقية للدخان
أسامة الشندويلي
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أعلن المهندس تامر جاد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، أن متوسط أجر العامل ارتفع بنحو 9.7% ليسجل 177 ألف جنيه، خلال العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل 165 ألفا في 2019.

وقال تامر جاد الله خلال كلمته اليوم بالجمعية العامة العادية للشركة إن ميزانية الأجور خلال العام المالي الماضي ارتفعت إلى 2 مليار و371 مليون جنيه، مقابل 2 مليار و270 مليون جنيه.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية، أن عدد العمالة داخل (إيسترن كومباني) انخفض إلى 13 ألفا و424 موظفا العام الماضى، مقابل 13 ألفا و738 عاملا العام السابق.

وسجل حجم الإنتاج الكلى للشركة من أصناف السجائر المحلية والتصدير نحو 84.2 مليار سيجارة خلال العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل 83.3 مليار خلال العام المالي السابق.

كما سجلت إيرادات الشركة من أنشطتها المختلفة خلال العام المالي الماضي نحو 14 مليار و465 مليون جنيه بزيادة قدرها 440 مليون جنيه عن العام السابق بنسبة تطور 3.1%.

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