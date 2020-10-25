العثور على جثة شاب داخل فندق شهير بطنطا

عثر أحد العاملين بأحد الفنادق الشهيرة بطنطا على جثة شاب في العقد الثالث من العمر داخل غرفته التي يقيم بها.تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية بورد بلاغ بالعثور على جثة شاب يدعى" أحمد. ع " 35 عاما، داخل إحدى الغرف التي يقيم بها في فندق شهير بشارع البطرويشى المتفرع من النحاس بدائرة قسم ثان طنطا.وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا وتم وضع الجثة تحت تصرف النيابة لمعرفة أسباب الوفاة والوقوف على ملابسات الحادث وانتداب الطب الشرعى.