وزيرة التضامن: تطبيق برنامج أطفال مفقودة للعثور عليهم

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم تطبيق برنامج أطفال مفقودة للعثور عليهم بالتعاون مع وزارة الاتصالات.وأكدت "القباج" فى تصريحات على هامش افتتاح أكبر صرح لرعاية أطفال وكبار بلا ماوى، أن عدد مؤسسات كبار بلا مأوى فى مصر يبلغ 19 مؤسسة على مستوى الجمهورية، من بينها مؤسسات لسيدات بلا مأوى، ومؤسسات لرجال بلا مأوى ومؤسسات تضم سيدات ورجالًا بلا مأوى ومسنين في ذات الوقت، وتشارك المؤسسات الأهلية بالتأثيث، وذلك بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن السعة الكلية لهذه المؤسسات تبلغ ١٢٤٢ نزيلًا، ويبلغ الإشغال الفعلى لها ٦٦٨ نزيلًا بنسبة إشغال تصل إلى حوالي ٧٠٪؜ منهم ٢٣٣ سيدة و٤٣٥ رجلا.