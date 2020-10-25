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الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التعليم العالي يزور جامعة دمياط

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:15 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
حسام فهمي
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افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عددًا من المشروعات بالجامعة في أول زيارة له لجامعة دمياط.

وقد استقبل الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، الوزير والوفد المرافق، وبدأت مراسم الزيارة باستقبال رمزي من فريق الجوالة بالجامعة ثم رفع وتحية العلم. عقب ذلك، اجتمع مع أعضاء مجلس الجامعة تناول خلالها العديد من الأمور الهامة التي تخص العملية التعليمية.

ثم افتتح الوزير معامل كلية التمريض (معمل النساء والتوليد والأطفال ومعمل الحالات الحرجة والطوارئ) التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة ونماذج المحاكاة التي تُسهم في تأهيل خريج مميز بسوق العمل.

ثم توجه لافتتاح مبنى ومعامل كلية الحاسبات والمعلومات التي تم تجهيزها بأحدث أجهزة الكمبيوتر والأنظمة التي تساعد على صقل الخبرات العلمية والعملية لخريجي الكلية.

ثم افتتح الوزير معامل كلية الهندسة المجهزة على أحدث نظم ومزودة بأحدث المعدات والأجهزة التي يتواجد بعضها لأول مرة بالجامعة المصرية، وكذلك معامل يتم استخدامها لأول مرة بكليات الهندسة المختلفة المناظرة مثل معمل الديناميكا الحرارية ومعمل نظم القوى الكهربائية.

كما افتتح المرحلة الثانية التي تضم مجمع القاعات بإجمالي عدد 40 قاعة دراسية، و30 مدرج بسعة معيارية 10 آلاف طالب وطالبة.

كما شهد عرضًا مهاريًا لفريق الجودو والكاراتيه بالجامعة الذي يُعد أحد الأنشطة الرمزية للأنشطة الطلابية بالجامعة.

ثم تفقد الوزير مشروع المرحلة الثالثة التي تضم عدد 4 مدرجات مركزية بسعة معيارية 4000 طالب وطالبة، والتي تم الانتهاء من 85% من نسبة الأعمال بها.

ثم تفقد مشروع المباني الإدارية لعدد ثماني كليات بنسبة تنفيذ 95%، كما تفقد معاليه مشروع مبنى الإدارة العامة للجامعة بنسبة تنفيذ 95%.
وزير التعليم العالي يزور جامعة دمياط
وزير التعليم العالي يزور جامعة دمياط
وزير التعليم العالي يزور جامعة دمياط
وزير التعليم العالي يزور جامعة دمياط
وزير التعليم العالي يزور جامعة دمياط
وزير التعليم العالي يزور جامعة دمياط
وزير التعليم العالي يزور جامعة دمياط
وزير التعليم العالي يزور جامعة دمياط
وزير التعليم العالي يزور جامعة دمياط
وزير التعليم العالي يزور جامعة دمياط

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