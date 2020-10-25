ملك ماليزيا يرفض طلب رئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ

رفض ملك ماليزيا السلطان عبد الله، اليوم الأحد، اقتراحا قدمه رئيس الوزراء محيي الدين ياسين لإعلان حالة الطوارئ بسبب أزمة فيروس كورونا.وقال القصر الملكي في بيان: إن الملك يعتقد أن الحكومة أدارت أزمة الجائحة إدارة طيبة وأنها قادرة بقيادة محيي الدين على مواصلة عملها.وقالت مصادر لرويترز إن محيي الدين قدم الطلب بعد قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا ووسط صراع على منصب رئيس الوزراء.