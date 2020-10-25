انطلاق فعاليات جديدة من مشروع أهل مصر للأطفال

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعاليات مشروع أهل مصر للأطفال "الدمج الثقافي" لدمج أطفال مصر ثقافيًا مع أطفال القاهرة للأسبوع الثالث عشر، حيث تتم استضافة أطفال أسوان كوم أمبو، الحجز بحرى، إدفو، توشكى، السباعية وأدندان، وتستمر فعالياته حتى ٢ نوفمبر المقبل، تبدأ فعاليات الأسبوع بقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى باستقبال الأطفال وتوعيتهم بأهمية وكيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم من فيروس كورونا واتباع العادات الصحيه السليمة للحفاظ على صحتهم، ليبدأ بعدها تعريف الأطفال بالورشة الفنية والثقافية والحرف البيئية المنفذة خلال مدة المشروع مع توزيع الأطفال وفقًا لقدراتهم وميولهم الإبداعية، إلى جانب فقرات ترفيهية وعرض مسرحية لفريق عرائس جاردن سيتي، وفقرة فنية لفريق أجيال.ويتضمن الأسبوع عددًا من الزيارات الميدانية تبدأ بأهرامات الجيزة، في اليوم الثاني والثالث زيارة قصر عابدين، واليوم الرابع زيارة مجمع الأديان، واليوم الخامس قصر عائشة فهمى ورحلة ترفيهية لحديقة الحيوان، ثم زيارة ميدانية ثقافية لعاصمة مصر الثانية مدينة الإسكندرية وزيارة القبة السماوية وقلعة قايتباى في اليوم الخامس، وتختتم الزيارات في اليوم السادس بزيارة المتحف المصري، إلى جانب إقامة مجموعة من الورش الفنية والثقافية، منها "تعلم حرف بيئية وتصنيع الحلي، مطويات، اصنع، حياكة، طباعة، جلد، أباجورات، أركت، حلى من عجينة السيراميك، إلى جانب ورشة مسرحية للتمثيل وفن الإخراج والإضاءة وتجربة جديدة للمسرح الأسود، وتختتم فعاليات الأسبوع بتدشين نتاج الورش الفنية المنفذة خلال الأسبوع الثقافي وعرض تجارب الورش والعروض الفنية وفيلم تسجيلى عن فعاليات الأسبوع.يذكر أن هذا الأسبوع يمثل المرحلة الثانية لمحافظة أسوان حيث استهدفت المرحلة الأولى مراكز "نصر النوبة، الرديسية، دراو، أبوسمبل السياحى، كلابشة" ونفذت فعالياتها فى الفترة من ٢٥ سبتمبر إلى ٣ أكتوبر ٢٠٢٠.