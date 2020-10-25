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الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

بروتوكول بين «الصحفيين» و«المتحد» لتمويل وحدات الإسكان

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:20 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
محمد جعفر
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توقع نقابة الصحفيين غدا الاثنين بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد، لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي التي أتاحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لأعضاء نقابة الصحفيين، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل.

ويمثل نقابة الصحفيين في البروتوكول ضياء رشوان نقيب الصحفيين، فيما سيمثل المصرف المتحد أشرف القاضي بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

ويأتي البروتوكول الأخير والذي سيتم توقيعه الساعة 12 ظهر الاثنين 26 أكتوبر 2020 بمقر النقابة، بين المصرف المتحد والنقابة استكمالا للتعاون السابق بين الطرفين والذي بدأ عام 2017.

ويعقد نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة المصرف المتحد مؤتمرا صحفيا عقب توقيع البروتوكول، بحضور أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وقيادة المصرف المتحد.

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