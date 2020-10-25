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الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ستينية بمطروح بعد المشاركة فى انتخابات «النواب»: تحيا مصر (فيديو)

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:24 م
ستينية بمطروح
ستينية بمطروح
مطروح_ ياسمين شعيب
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بالزغاريد.. حرصت سلمى محمود السقا ابنة محافظة مطروح التي تبلغ من العمر 60 عاما على المشاركة في انتخابات النواب 2020 وذلك في لجنة مجمع أبو بكر الصديق.

وأوضحت خلال حديثها لـ"الدستور" أنها تشارك دائما في الانتخابات من أجل الوطن وممارسة حقها الدستوري مرددة "عاوزين بلدنا تبقى أحسن.. شاركوا عشان مصر".

ورددت سلمي "احنا مصريين شاركوا.. تحيا مصر.. اقفوا جنب مصر.. كل اللي سامعني يجي يشارك ويقف جنب مصر. تحيا مصر".

وانطلقت صباح أمس السبت، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى التاسعة مساء، وتشهد اللجان الانتخابية إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا حيث تم تعقيم اللجان قبل وبعد انتهاء التصويت أمس، كما التزم أطراف العملية الانتخابية بارتداء كمامة عند التصويت، ووفرت الهيئة الكمامات للمواطنين الذين لا يحملونها أمام مراكز الاقتراع، وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي.

وتجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا منها 142 مقعدا في 70 دائرة بالنظام الفردي و142 بدائرتين بنظام القوائم، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1862 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1402 مرشحا مستقلا و743 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة. وتقلص عدد المرشحين بالنظام الفردى نتيجة تأجيل انتخابات الدائرة السادسة بالنظام الفردى ومقرها ديرمواس بالمنيا بسبب حكم قضائي بإدراج مرشح مستبعد والتي كان يتنافس فيها 18 مرشحا بينهم 14 مرشحا مستقلا و4 مرشحين حزبيين.

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