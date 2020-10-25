ننشر بروتوكول «القيمة المضافة» عقب توقيعه من «المحامين» و«المالية» و«العدل»

وُقع بروتوكول تعاون بين كل من وزارتي المالية والعدل، ونقابة المحامين بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.ووقع على البروتوكول كل من، نقيب المحامين الأستاذ رجائي عيطة، ووزيري المالية والعدل، الدكتور محمد معيط، والمستشار عمر مروان.