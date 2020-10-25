أردوغان مهاجمًا أمريكا: «لا تعرفون مع من تتعاملون»

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تتخلى عن منظومات "إس- 400" أو دعم أذربيجان رغم تهديدات الولايات المتحدة، مشددا على أن "تركيا ليست دولة قبلية".وقال أردوغان، في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم بولاية ملاطيا، اليوم الأحد، متوجها إلى المسئولين الأمريكيين: "أخذنا خطوات في إطار مشروع F-35، لكنكم وجهتم تهديدات لنا.. طلبتم منا إعادة إس- 400 إلى روسيا.. لكننا لسنا دولة قبلية".وأشار أردوغان إلى التهديدات الأمريكية بتطبيق إجراءات تقييدية ضد تركيا بسبب دعمها أذربيجان، وصرح في هذا السياق ردا على المسئولين في واشنطن: "أنتم لا تعرفون مع من تتعاملون، لا تتأخروا بعقوباتكم أيا كانت".وسبق أن أعربت الولايات المتحدة عن رفضها شديد اللهجة لإجراء تركيا اختبارا لمنظومات الصواريخ "إس- 400"، معتبرة أن مثل هذه العمليات تتناقض مع التزامات الجانب التركي في إطار الناتو، كما هددت واشنطن أنقرة باتخاذ إجراءات جديدة ضدها بعد أن استبعدتها سابقا من مشروع مقاتلات "F-35".