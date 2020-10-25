الأمن العراقي يطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين في بغداد

استخدمت قوات الأمن العراقية مدافع المياه وأطلقت الغاز المسيل للدموع باتجاه محتجين مناهضين للحكومة في بغداد اليوم الأحد، لمنعهم من عبور حواجز على جسر يؤدي إلى مبان حكومية.ووقعت المناوشات مع تظاهر مئات العراقيين في شوارع بغداد وبعض المدن الجنوبية في احتجاجات أقيمت بمناسبة مرور عام على مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة واضطرابات سقط فيها أكثر من 500 قتيل.كانت قوات الأمن قد انتشرت بكثافة للسيطرة على الاحتجاجات التي بدأت في الصباح ولمنع المتظاهرين من عبور جسر الجمهورية الذي يؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي تقع فيها المباني الحكومية والبعثات الأجنبية.ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا حتى الآن.