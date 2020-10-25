2554 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الأحد، تسجيل 55 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 10623 حالة.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى تسجيل 2554 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 251 ألفا و707.ولفتت إلى أن 3140 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 381 ألفا و349.