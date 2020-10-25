اليونان: أنقرة تسعى لزعزعة استقرار المنطقة

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، منذ قليل، أنها ستقدم اعتراضًا إلى الجانب التركي بشأن تمديد مهمة سفينة التنقيب في البحر المتوسط، مؤكدة أن أنقرة تسعى لزعزعة استقرار المنطقة، وإذكاء التوتر، وتحدي القانون الدولي.وشددت الخارجية اليونانية، في بيان لها اليوم الأحد، على أن سلوك تركيا غير المقبول يجعل إمكانية إقامة حوار بنَّاء "أمرًا بعيد المنال".وأشارت إلى أن تمديد فترة أعمال التنقيب التي تجريها "أوروتش رئيس" التركية خطوة غير قانونية تتعارض مع الجهود المبذولة لتخفيف التوتر، مضيفة: "تركيا تتجه نحو العثمانية الجديدة، وسندافع عن وطننا".