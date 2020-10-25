صحيفة: بريطانيا تعتزم خفض فترة «عزل كورونا» لأسبوع

تعتزم المملكة المتحدة خفض فترة العزل الذاتي لتقتصر على أسبوع واحد فقط، بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون مع مصابين بمرض "كوفيد19-" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، وذلك لتشجيع المزيد من المواطنين على اتباع القواعد، بحسب ما نقلته صحيفة "صنداي تايمز" عن مسئولين حكوميين لم تسمهم.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، عن الصحيفة إن القواعد الجديدة، التي قد تدخل حيز التنفيذ خلال أسبوعين، سوف تخفض فترة العزل، لتصل إلى 10 أيام كحد أقصى، على أن تكون الفترة المفضلة هي أسبوع واحد.وتفرض الدولة حاليا على أولئك الذين تعاملوا مع أشخاص ثبتت إصابتهم بالمرض، بعزل أنفسهم لمدة أسبوعين، مع فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني "13 ألف دولار" في حال عدم الامتثال للقواعد.