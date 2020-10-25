من أهمها تأمين المحميات.. استعدادات وزارة البيئة لمواجهة السيول

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة للتنسيق مع غرف عمليات الأفرع الإقليمية التابعة للوزارة والمحميات الطبيعية لرفع درجة الاستعداد لمواجهة أى أضرار بيئية قد تنتج عن السيول والأمطار الغزيرة المحتملة، والعمل على الحد من الآثار السلبية التي قد تنجم عنها، وذلك بعد صدور بيان عن هيئة الأرصاد الجوية يتوقع تعرض البلاد لموجة من الطقس غير المستقر.تستعرض "الدستور" أبرز استعدادات وزارة البيئة لمواجهة السيول.- إجراءات استباقية وتنسيقية مع الجهات المعنية لمواجهة الموجة المتوقعة من الطقس غير المستقر.- تحديد مواقع التخييم بعيد عن مخرات السيول وتنفيذ خطة إخلاء التخييم وتحديد مسارات الإخلاء.- تأمين جميع المحميات الطبيعية خلال فترة السيول.- تحديد المواقع المهددة مثل مخرات السيول.- المتابعة اللحظية مع المنشآت الصناعية والبترولية لضمان عدم حدوث أي تسرب بترولي أو زيتى خلال فترة التعرض للسيول.- حثهم على المشاركة بالإمكانيات المتاحة لديهم، من معدات وسيارات شفط المياه والجرارات واللوادر.- تحديد أماكن التجمع ومداخل ومخارج الطوارئ والتأكد من وجود العلامات الإرشادية المناسبة.- وضع لوحة إرشادية فى مدخل المحمية بها خريطة بمواقع التخييم وأماكن ومسارات الخروج من المحمية، ويتم وضع الخريطة لكل محمية على موقع الوزارة.