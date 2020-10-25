الرئيس الألماني يناشد المجتمع الدولي توفير لقاحات كورونا للجميع

ناشد الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير، اليوم الأحد، المجتمع الدولي التكاتف في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، لاسيما فيما يتعلق بموضوع اللقاحات.وقال، اليوم الأحد، في تسجيل فيديو بمناسبة افتتاح المؤتمر الصحي "قمة الصحة العالمية": "إذا أردنا ألا نعيش بعد الوباء في عالم يتبوأ فيه مبدأ (كل شخص ضد الآخر، وكل شخص لأجل نفسه) مكانا أكبر، سنكون حينئذ بحاجة للعقل المستنير لمجتمعاتنا وحكومتنا"، مشددًا على أنه يجب تجاوز الوباء بروح التعاون وليس بروح "قومية اللقاح".يشار إلى أن دولا غنية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ألمانيا، أمّنت لنفسها ملايين من جرعات اللقاح من خلال عقود أولية مع الشركات المصنعة حتى قبل الموافقة عليها.وقال شتاينماير: "إننا جميعا نعلم أيضا أن الحكومات ملتزمة قبل كل شيء تجاه شعوبها"، ولكنه أشار إلى أن الحقيقة تقول إن مثل هذا التأمين المبكر للقاح سيكون على حساب بعض الدول أيضا.ودعا الرئيس الألماني لدعم مبادرة التطعيم الدولية "كوفاكس"، وهي مبادرة دشنتها منظمة الصحة العالمية، وتعمل لأجل تحقيق توزيع عادل على الدول الفقيرة أيضا.