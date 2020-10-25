323 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 5296 حالة.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 323 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 344 ألفا و875 حالة.ولفتت الوزارة إلى تسجيل 335 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 331 ألفا و330.