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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

لصان يعتديان على منى زكى فى منزلها فى «الصندوق الأسود»

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:07 م
الصندوق الأسود
الصندوق الأسود
دعاء عبد المقصود
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تجسد منى زكي دورًا ملفتًا وغير معتاد في السينما المصرية من خلال شخصية ياسمين، وهي امرأة حامل تجد نفسها بمفردها في مواجهة عنيفة مع اثنين من اللصوص بعد اقتحامهما لمنزلها بهدف السرقة، وذلك ضمن أحداث فيلم الإثارة والتشويق الصندوق الأسود والذي يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب أربع سنوات، ويشاركها بطولته كل من محمد فرّاج ومصطفى خاطر.

عادةً ما تتناول أفلام الإثارة والتشويق صراعًا بين طرفين، وفي الغالب يكون الطرفان رجلًا وآخر أو رجلًا وامرأة، خاصةً في تلك النوعية من الأفلام ذات البطولات النسائية والتي شهدت السينما المصرية الكثير منها على مدار تاريخها، لكن الملفت في الصندوق الأسود أن الدور النسائي به ذو طابع خاص يضفي عليه المزيد من الإثارة، وهو كون البطلة حاملًا تخوض وحدها تجربة مخيفة ضد رجلين وليس واحدًا، وتتورط من خلالها في مطاردات عنيفة بين كرٍ وفر، ما يعرضها هي وجنينها للخطر.

هذه ليست المرة الأولى التي تشارك من خلالها منى زكي في فيلم إثارة ملئ بالمطاردات، فقد سبق لها وأن خاضت هذه التجربة ولكن في أطر مختلفة ومتنوعة، من بينها فيلم ولاد العم مع كريم عبد العزيز وشريف منير، وأسوار القمر مع آسر ياسين وعمرو سعد، والذي خاضت فيه مطاردات شرسة وهي كفيفة، وفي إطار كوميدي شاركت منى زكي كريم عبد العزيز في مطاردات مثيرة في فيلم أبو علي.

الصندوق الأسود إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، شريف سلامة وأسماء جلال.

والفيلم من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولي مهام تسويقه شركة MAD Solutions.

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