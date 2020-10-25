الأمن العراقي يلقي القبض على قيادي بداعش في بغداد

أعلنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية، اليوم الأحد، القبض على قيادي بداعش خلال عملية أمنية في بغداد.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "استخبارات جهاز مُكافحة الإرهاب، وبعملية نوعية، ألقت القبض على الإرهابي المُكنى "أبوعائشة" الذي ينشط ضمن ما يُسمى فرقة الكواسر في قاطع الأنبار لعصابات داعش الإرهابية".وأضاف أن "عملية القبض تمت في منطقة الغزالية ببغداد، وقد تمت بإسنادٍ فني مُميز من مُديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع"، مشيرًا إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".