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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الرئيس الأفغاني: حركة طالبان لا تزال على صلة بالإرهابيين

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:00 م
أشرف غني
أشرف غني
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أكد الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأحد، أن "مقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة الإرهابي أبومحسن، خلال عملية أمنية، يثبت أن حركة طالبان لا تزال على صلة بالجماعات الإرهابية".

وقال غني- في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية: "إن مقتل العنصر البارز في تنظيم القاعدة الإرهابي من جانب أبطالنا يثبت أن التهديد الإرهابي وصلات طالبان بالجماعات الإرهابية لا يزالا قائمين".

وكانت السلطات الأفغانية قد أعلنت، أمس السبت، مقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة أبومحسن، الذي كان مدرجا على قائمة الإرهابيين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، مشيرة إلى أنه متهم في الولايات المتحدة بتقديم دعم مادي وموارد لمنظمة إرهابية أجنبية والتآمر لقتل أمريكيين.

ويأتي الإعلان عن مقتل القيادي الإرهابي بعد ساعات من مقتل 18 شخصا على الأقل في هجوم انتحاري على مركز تعليمي في كابول، تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتشهد أفغانستان تصاعدا للعنف، في حين تخوض حركة طالبان وحكومة كابول، منذ سبتمبر، محادثات في الدوحة تهدف لإنهاء عقود من الحرب، لكنها لم تثمر حتى الآن تقدما مهما.

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