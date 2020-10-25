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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد عز ينهي مشاهده في «كيرة والجن» مطلع ديسمبر

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:01 م
أحمد عز
أحمد عز
دعاء عبد المقصود
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اتفق الفنان أحمد عز مع المخرج مروان حامد على الانتهاء من تصوير جميع مشاهده في الفيلم السينمائي الجديد "كيرة والجن" مطلع شهر ديسمبر المقبل، وذلك للتفرغ لتصوير دوره في مسلسل "هجمة مرتدة"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وكان عز قد انتهى خلال الفترة الماضية من تصوير 70% من مشاهده في الفيلم، ويكثف مخرج العمل مروان حامد عدد ساعات التصوير؛ للانتهاء من الفيلم ودخوله مرحلة المونتاج.

فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية «1919» للمؤلف أحمد مراد، الذى كتب السيناريو والحوار، ويشارك فى بطولته هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم.

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