أرمينيا تؤكد امتلاكها أدلة مشاركة تركيا بالقتال في قره باغ

أكدت النيابة العامة في أرمينيا امتلاكها أدلة واقعية تثبت مشاركة عناصر من القوات الخاصة بالجيش التركي في الأعمال القتالية في إقليم ناغورني قره باغ.وذكرت النيابة- اليوم الأحد: "تلقينا إثباتات دامغة تدل على أنه، منذ أغسطس من هذا العام، قام العديد من أفراد القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة التركية بتدريب الجيش الأذربيجاني".وشددت النيابة العامة الأرمنية على أن عناصر من القوات الخاصة التركية شاركت بشكل مباشر في الأعمال القتالية.