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الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين: لا أرى جريمة فى أعمال نجل بايدن فى أوكرانيا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 03:31 م
بوتين
بوتين
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إنه لا يرى أي جريمة في أعمال نجل جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية.

ورفض بوتين التعليق على تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي قال فيها إن منافسه الديمقراطي جو بايدن تلقى أموالا من روسيا الاتحادية.

وأشار إلى أن مسألة وجود أعمال لدى هانتر بايدن، نجل المرشح الديمقراطي، في أوكرانيا أمر لا يخص روسيا بالمرة، فهو أمر "يخص الأمريكيين والأوكرانيين" وحدهم.

وتابع: "صحيح أن لديه هناك شركة معروفة واحدة على الأقل كان يديرها عمليا، ويبدو أنه كان يكسب منها أرباحا لا يستهان بها. لكني لا أري في ذلك أي جريمة. على كل حال لا نعلم شيئًا عن ذلك".

وفي وقت سابق، اتهم ترامب منافسه الرئاسي بتلقي أموال من روسيا، وافترض ترامب أن بايدن لا يزال يحصل على أموال من روسيا.

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