فرنسا: سلوك تركيا تجاه باريس «غير مقبول»

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، إن سلوك تركيا إزاء فرنسا "غير مقبول لاسيما أنه يأتي من بلد حليف".وأشارت إلى أن تركيا لم تبد أي "تنديد أو تضامن بعد العملية الإرهابية في كونفلان سانت أونورين، بل أضافات منذ أيام دعاية حاقدة ضد فرنسا، تدل على إرادة في بث الكراهية ضدنا وبيننا، وشتائم مباشرة ضد رئيس الجمهورية تم التعبير عنها في أعلى مستوى للدولة التركية".وتابع بيان وزارة الشئون الخارجية الفرنسية القول إن "سفير فرنسا في تركيا قد تم استدعاؤه، نتيجة لذلك، ويعود إلى باريس هذا الأحد 25 أكتوبر 2020 للتشاور"، حسبما نقلت شبكة روسية عن وزارة الخارجية.يأتي هذا البيان بعد اتهام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، فرنسا بأنها "تقف عموما وراء الكوارث والاحتلال في أذربيجان"، متسائلا بالقول: "ما مشكلة المدعو ماكرون مع الإسلام؟" ليضيف بأن "ماكرون يحتاج إلى علاج عقلي".