رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أمن طهطا» بسوهاج حاجز منيع بين أنصار المرشحين بـ«الجمهورية»

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:17 م
أمن طهطا
أمن طهطا
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
طباعة
تشهد لجنة مدرسة "الجمهورية" بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج إقبالا كثيفا، في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2020.

وانتشرت قوات الأمن برئاسة العميد إبراهيم بكر مأمور قسم شرطة طهطا، ونائبه العميد ابراهيم جاد والرائد أحمد العزازى رئيس مباحث القسم داخل اللجنة لمنع أى مناوشات بين أنصار المرشحين.

يذكر أن لجنة الجمهورية تضم 5 لجان فرعية بإجمالي 20 ألف ناخب يحق لهم التصويت داخلها.

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها، على مدى يومي السبت والأحد في التاسعة صباحا للتصويت في انتخابات مجلس النواب وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

موضوعات متعلقة

إصابة 3 في هجوم لسمكة قرش بجنوب سيناء

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

أحمد موسى: الإخوان أول من ابتدعوا الرشاوى الانتخابية (فيديو)

الصور

image description

ريد كاربت الجونة: موضة وتقاليع غريبة

image description

محافظ أسيوط يتفقد حملة 100 مليون صحة باللجان الانتخابية

image description

توافد كثيف للناخبين قبل فترة الاستراحة بالهرم

image description

هندسة أسيوط تحصد المركز الأول في برنامج التدريب الصيفي لعلوم الفضاء

image description

افتتاح 7 مدارس جديدة بدمياط بتكلفة 81 مليون جنيه

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في «مذبحة الساحل»

«باسوا الجزم».. الباز يكشف تفاصيل تواصل 2 من هاربي تركيا معه للعودة إلى مصر

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

تساؤلات عن بدء الحياة والخلق

إغلاق القاعات الرياضية بالعاصمة المغربية حتى إشعار آخر

سمكة قرش تهاجم رجلا قبالة ساحل أستراليا

استخدام تقنيات الواقع الافتراضي لعلاج مشكلة اضطرابات الغذاء

أيام زمان

أسرار اللحظات الأخيرة في وفاة أم كلثوم.. خضعت لأول جراحة نقل صفائح دم

«صلاح ذو الفقار سيجعلني أما».. اعترافات شادية عن حلم الأمومة والإنجاب

سخر منها.. كيف اعترض يحيى شاهين على رفض تقبيله للفنانة ماجدة؟

«بدأ حياتهي بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

مقالات الرأي
د. منى حلمى
القهر ضار جدًا بالصحة ويؤدى إلى الوفاة
عمرو خالد
مع كل نَفَس يخرج منك.. احمد الله المنعم
مؤمن المحمدي
الفناجيلى
ماجد حبته
ألمانيا والإرهاب.. سذاجة أم تواطؤ؟!
المزيد

الثقافة

انطلاق حفل مهرجان سماع ضمن فعاليات ملتقى الأديان

وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان الحرف التقليدية

انتصار عبد الفتاح: مهرجان «سماع» يهتم بالإنسان مهما كان العرق والدين

كاميليا صبحي: سعيدة بمشاركتي في حفل جمعية الكاريكاتير