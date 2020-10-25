«أمن طهطا» بسوهاج حاجز منيع بين أنصار المرشحين بـ«الجمهورية»

تشهد لجنة مدرسة "الجمهورية" بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج إقبالا كثيفا، في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2020.وانتشرت قوات الأمن برئاسة العميد إبراهيم بكر مأمور قسم شرطة طهطا، ونائبه العميد ابراهيم جاد والرائد أحمد العزازى رئيس مباحث القسم داخل اللجنة لمنع أى مناوشات بين أنصار المرشحين.يذكر أن لجنة الجمهورية تضم 5 لجان فرعية بإجمالي 20 ألف ناخب يحق لهم التصويت داخلها.فتحت اللجان الانتخابية أبوابها، على مدى يومي السبت والأحد في التاسعة صباحا للتصويت في انتخابات مجلس النواب وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.