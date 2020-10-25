إقبال كبير من الشباب على لجان الدقى

شهدت لجنة مدرسة الأورمان الثانوية بمنطقة الدقي، في اليوم الثاني من المرحلة الأولى للعملية الانتخابية، إقبالا ملحوظا من الشباب للمشاركة في عملية التصويت.وفتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين، والذين توافدوا بالتزامن مع فتح الأبواب وتزايدت الأعداد تدريجيًا.وانطلقت صباح أمس السبت انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى بالداخل لعام 2020، وتستمر حتى اليوم الأحد في 14 دائرة وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردي في 143 دائرة انتخابية.وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالحكومة لإجراء عملية الاقتراع وإتمامها على أكمل وجه، ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائي عليها.