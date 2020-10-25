تشاجر مع زوجته فأطلق النار على 4 فى مقهى وذبح نفسه

تجري الجهات الأمنية تحقيقات موسعة في واقعة قيام شخص بإطلاق النار على 4 أشخاص ثم ذبح نفسه داخل مقهى بمنطقة الساحل بسبب خلافات مع زوجته.تلقى قسم شرطة الساحل بلاغا من الأهالي بوجود إطلاق نار وعدد من المصابين بمحيط أحد المقاهي، وتبين قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على 4 أشخاص من سلاح ناري وأصابهم في مناطق متفرقة من أجسادهم.ثم قام بذبح نفسه بسلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته بإصابات حرجة، وتم نقل المصابين الـ5 إلى المستشفى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.