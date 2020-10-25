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مصر

وزيرة التضامن تفتتح أكبر مجمع لأطفال وكبار بلا مأوى

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:23 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
ولاء جمال
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اتساقا مع رؤية وزارة التضامن الاجتماعي في كفاءة عمليات دمج الأطفال والكبار بلا مأوى فى دار واحدة لخلق جو أسرى متكامل، افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم بالشراكة مع جمعية "معانا لإنقاذ إنسان" دارا للرجال بلا مأوى تستوعب ٢٥٠ نزيلا، بالإضافة إلى افتتاح حضانة إيوائية تسع 30 طفلا من كريمي النسب تم العثور عليهم.

جاء ذلك في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والمهندس محمود وحيد رئيس مجلس إدارة جمعية "معانا لإنقاذ إنسان"، والشيخ عبدالعزيز النعيمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإحسان الخيرية الإماراتية.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بأن عدد مؤسسات كبار بلا مأوى فى مصر يبلغ ١٩ مؤسسة على مستوى الجمهورية، من بينها مؤسسات لسيدات بلا مأوى، ومؤسسات لرجال بلا مأوى ومؤسسات تضم سيدات ورجالًا بلا مأوى ومسنين في ذات الوقت، وتشارك المؤسسات الأهلية بالتأثيث، وذلك بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت أن السعة الكلية لهذه المؤسسات تبلغ ١٢٤٢ نزيلًا، ويبلغ الإشغال الفعلى لها 668 نزيلًا بنسبة إشغال تصل إلى حوالي ٧٠٪؜ منهم 233 سيدة و435 رجلا.

وقالت القباج إنه يتم التوسع في عمليات دمج الأطفال الصغار والكبار معًا فى دار واحدة لإيجاد جو أسرى متكامل بين الكبار والصغار، مما يسهم في تعويضهم عن أسرهم الذين تخلوا عنهم، مشيرة إلى أن هذا الصرح الذي يتم افتتاحه اليوم يتضمن ثلاثة مبانٍ كبيرة بداخل دور التربية بالجيزة، حيث يختص المبنى الأول بالأطفال والثانى بالكبار بلا مأوى رجال، والثالث للكبار بلا مأوى سيدات سيتم افتتاحه خلال ثلاثة أشهر ويسع 250 سيدة بلا مأوى.

وأوضحت أن مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" تسلمت مبانى المجمع من وزارة التضامن الاجتماعى وقامت برفع كفاءتها وتطويرها، مشيرة إلى أن حضانة الأطفال تسع ٣٠ طفلًا، وتقبل الأطفال بداية من عمر ثلاثة أشهر إلى ٦ سنوات، طبقا للائحة النظام الأساسى للحضانات، كما سبق افتتاح حضانة إيوائية بمحافظة الدقهلية تسع 30 طفلًا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح أكثر من حضانة إيوائية لاحتواء جميع الأطفال المعثور عليهم ووضعهم في إطار برنامج رعاية وتنشئة وتعليم مكثف يتناسب مع المرحلة العمرية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن مؤسسات الكبار بلا مأوى تسهم بلا شك فى حل أزمة كبيرة، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء وسوء الأحوال الجوية، مؤكدة أن افتتاح هذا الصرح الكبير يعد خطوة مهمة فى إطار تنفيذ مبادرة «الشارع ليس مأوى»، وذلك تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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