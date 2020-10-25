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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محمد شبانة: سندعم المؤسسات الإعلامية بقوة لأداء دورها

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:10 م
الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد شبانة
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال الكاتب الصحفي محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ، إن الغرفة البرلمانية الثانية، لها دور مهم في الحياة السياسة المصرية، وبوجودها يكتمل أركان الجانب التشريعي.

وأكد في تصريحات صحفية، على هامش حضوره اجتماع لجنة إعداد اللائحة، أن مجلس الشيوخ سيؤدي دوره بالتوازي مع مجلس النواب، وسينظر في ما يحال إليه من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وغيرها من مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة.

وأشار إلى أن عودة مجلس الشيوخ، بمثابة انتصار لمؤسسات الدولة في وجه كل ما من كان يتخيل عدم قدرة الدولة على استكمال مؤسساتها التشريعية لافتا إلى أن جميع الأمور داخل المجلس مبشرة حيث يوجد حالة من الشغف لدى النواب ورغبة في سرعة العمل.

واشار إلى أن النواب الإعلاميين المعينين من قبل رئيس الجمهورية، عليهم دور كبير داخل المجلس من خلال مساندة الهيئات الثلاثة وأن يتم دفعها للعمل بقوة داخل المجلس وكذلك العمل على تقديم كافة الدعم للمجتمع الإعلامي بأن تكون الرسالة الموجهة للجمهور مبسطة وقادر على استيعابها.

وأضاف أن الدولة أقامت العديد من المشروعات العملاقة والتي يشار إليها بالبنان ولكن لم تأخذ حقها إعلاميا لعدم تبسيط الرسالة وعدم وصولها للمواطن قائلا:" الإعلام هو الحل السحري لنجاح أي مشروع ".

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