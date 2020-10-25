بوتين: انسحاب الأمريكيين من أفغانستان يزيد المخاطر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان يمثل عاملا إيجابيا بالنسبة للظروف الأمنية في البلاد.وأضاف الرئيس الروسي، في حوار ضمن برنامج "موسكو- الكرملين- بوتين" على القناة الأولى الروسية، أن موسكو دعت منذ البداية إلى وجود القوات الأمريكية في أفغانستان، وصوتت في السابق على القرار المناسب لمجلس الأمن الدولي.وتابع: "ما زلت أعتقد حتى الآن أن وجود الأمريكيين في أفغانستان لا يتناقض مع مصالحنا الخارجية"، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية.وأشار إلى أن موقف موسكو الرسمي من خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان، يقضي بأن ذلك قد يهيئ الظروف الإضافية لأي مصالحة أفغانية.وأردف: "لكنني شخصيا أعتقد أن ذلك يجلب مخاطر كثيرة".وأوضح بوتين أن روسيا بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان ستضطر إلى زيادة الإنفاق على دعم الاستقرار في البلاد.وقال: "بغض النظر عن أي شيء، يخدم تواجد الأمريكيين في أفغانستان الاستقرار في البلاد، ويخلق انسحابهم مخاطر".ولفت إلى مواصلة التعاون بين الأجهزة الأمنية الروسية والأمريكية في سبيل دعم الاستقرار في أفغانستان.ونوه عن اعتقاده بأن العمل الذي يؤديه الأمريكيون في أفغانستان يأتي في مجال محاربة الإرهاب.