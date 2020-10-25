رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين: انسحاب الأمريكيين من أفغانستان يزيد المخاطر

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:26 م
بوتين
بوتين
عبير سليم
طباعة
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان يمثل عاملا إيجابيا بالنسبة للظروف الأمنية في البلاد.

وأضاف الرئيس الروسي، في حوار ضمن برنامج "موسكو- الكرملين- بوتين" على القناة الأولى الروسية، أن موسكو دعت منذ البداية إلى وجود القوات الأمريكية في أفغانستان، وصوتت في السابق على القرار المناسب لمجلس الأمن الدولي.

وتابع: "ما زلت أعتقد حتى الآن أن وجود الأمريكيين في أفغانستان لا يتناقض مع مصالحنا الخارجية"، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

وأشار إلى أن موقف موسكو الرسمي من خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان، يقضي بأن ذلك قد يهيئ الظروف الإضافية لأي مصالحة أفغانية.

وأردف: "لكنني شخصيا أعتقد أن ذلك يجلب مخاطر كثيرة".

وأوضح بوتين أن روسيا بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان ستضطر إلى زيادة الإنفاق على دعم الاستقرار في البلاد.

وقال: "بغض النظر عن أي شيء، يخدم تواجد الأمريكيين في أفغانستان الاستقرار في البلاد، ويخلق انسحابهم مخاطر".

ولفت إلى مواصلة التعاون بين الأجهزة الأمنية الروسية والأمريكية في سبيل دعم الاستقرار في أفغانستان.

ونوه عن اعتقاده بأن العمل الذي يؤديه الأمريكيون في أفغانستان يأتي في مجال محاربة الإرهاب.

موضوعات متعلقة

سيناريو غلق المدارس بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يوضح الحقيقة لـ«الدستور»

«رشوة في انتخابات القاهرة»؟ «الجزيرة» تسقط في فخ «الفبركة الغبية»

اعترافات شيريهان.. «حياتي تغيرت لوجود ابنتي وشعرت بالندم لهذا السبب»

راجية محسن.. قصة شبيهة راقية إبراهيم التى أنقذت محمد عبدالوهاب

الصور

image description

افتتاح 7 مدارس جديدة بدمياط بتكلفة 81 مليون جنيه

image description

تطبيق أول تجربة لتشغيل أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي في دمياط

image description

التصويت بالطابور.. إقبال كثيف على التصويت بانتخابات النواب بالواحات البحرية

image description

ثاني أيام «انتخابات النواب» في إمبابة

image description

اليوم الثاني للماراثون البرلماني

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

«رشوة في انتخابات القاهرة»؟ «الجزيرة» تسقط في فخ «الفبركة الغبية»

التفاصيل الكاملة لصفقة بيع أصول «دانة غاز» النفطية فى مصر

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

سمكة قرش تهاجم رجلا قبالة ساحل أستراليا

استخدام تقنيات الواقع الافتراضي لعلاج مشكلة اضطرابات الغذاء

مجموعة سامسونج تعلن وفاة رئيسها لى كون هى بعد صراع مع المرض

مواعيد القطارات اليوم الأحد 25-10-2020

أيام زمان

راجية محسن.. قصة شبيهة راقية إبراهيم التى أنقذت محمد عبدالوهاب

دخل على السادات رافعًا عصاه.. توفيق الحكيم يروي قصته مع الرئيس

اعترافات شيريهان.. «حياتي تغيرت لوجود ابنتي وشعرت بالندم لهذا السبب»

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد عبدالله دراز.. من أئمة الوسطية السمحة «2»
د.كريمة الحفناوى
انتخابات برلمانية.. ومطالب شعبية
ماجد حبته
تفجير السد.. بين الهزل والجد
د.أحمد الخميسى
صيد الأخطاء والنواقص
المزيد

الثقافة

«الفاتحة لقلة الأصل».. مفردات النكران في الحارة المصرية

«جنوبية».. معرض فني عن حياة المرأة الصعيدية في جنوب مصر

محمد القصبي يكتب: سيد نجم مثلي.. مثل كل المؤلفين.. لم يمت!

«عواض»: احتفالات قصور الثقافة بالمولد النبوي تجوب محافظات مصر