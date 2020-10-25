«شبانة»: عودة «الشيوخ» انتصار لمؤسسات الدولة في وجه الإرهابيين

قال محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ، وسكرتير عام نقابة الصحفيين، إن عودة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للحياة البرلمانية المصرية كان أمرا ضروريا جدا للعديد من الأسباب أهمها هي رسالة لكل من يكره مصر وانتصارا لمؤسسات الدولة المصرية في وجه من كانوا يظنون أنهم أوصياء على مصر وصفعة قوية لوسائل الإعلام المغرضة التي اعتادت على التضليل والفبركة وتوجيه رسائل خاطئة للرأي العام المصري.وأضاف شبانة على هامش حفل استقبال الأعضاء المعينين، أن مجلس الشيوخ باكتمال تشكيله يضم بين جنباته 14 حزبا سياسيا وايدلوجيات مختلفة وطوائف الشعب المصري بمختلف اشكالة والوانة وخبرات وكفاءات ستثري الحياة البرلمانية المصرية خاصة في ظل الرغبة الشديدة للأعضاء لخدمة مصالح الشعب التي أقسموا عليها.وقال شبانه: سنعمل على دعم الاعلام المصري بمختلف أشكاله وألوانه ليكون حائط صد للدولة المصرية وتغير وجه مصر الحقيقي وبيان الصورة السليمة لمصر وما يتم بها من انجازات وان تكون لغة الوعي والخطاب الإعلامي سهلة وميسرة لرجل الشارع المصري.