الأزهر يدين التفجير الإرهابى فى كابول

أدان الأزهر الشريف التفجير الإرهابي الذي استهدف مركزًا تعليميًّا في العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.وأكد الأزهر- في بيان اليوم الأحد- أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تؤكد خسة مرتكبيها وتجردهم من كل معاني الإنسانية، وأن هذه الجماعات الإرهابية تسفك الدماء وتقتل الأبرياء؛ لأغراض دنيئة ترفضها كل نفس بشرية سوية، وتبرأ منها الأديان والمواثيق والأعراف الدولية، معربا عن خالص تعازيه إلى أفغانستان حكومة وشعبًا، وإلى أسر ضحايا الحادث الإرهابي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.