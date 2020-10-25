400 مأمور ضبط قضائي بحماية المستهلك للرقابة على الأسواق

أكد الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك، أن إجمالي مأموري الضبط القضائي بالجهاز بلغ نحو 400 موظف، يراقبون على الأسواق ومنتشرين في المحافظات، ويتلقون الشكاوى ويعملون على حلها، وضبط المخالفات وتحرير محاضر لأصحابها واسترداد حقوق المستهلكين وفقا للقانون.وقال "سمير" في تصريح لـ"الدستور" إن الجهاز شن 566 حملة على المخابز السياحية والإفرنجية من خلال 17 محافظة، كحملات توعية والتأكد من الأوزان والمواصفات، وتبصيرهم بأنه أقل مخالفة في الأوزان والمواصفات تصل إلى 10 آلاف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم مخاطبة الشعبة العامة للمخابز بالغرف التجارية لتوعية هذه المخابز بالالتزام بالأسعار والأوزان ومنح مهلة لهم حتى يتم تقنين أوضاعهم حتى لا يقع حتى طائلة قانون حماية المستهلك الجديد.