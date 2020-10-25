وكيلة الشيوخ: المرأة المصرية حصلت على مزيد من المكتسبات

قالت وكيلة مجلس الشيوخ، فيبي فوزي إن الاجتماع الأول للجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، سيبدأ باللائحة التي أعدتها الأمانة العامة وسيتم مناقشتها، والعمل عليها بالحذف أو الإضافة أو التعديل، لتنظم العمل في المجلس واجبات وحقوق النواب والتعامل مع أدوات اللجان النوعية والجلسة العامة.وقالت إن حفل استقبال الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ اليوم استكمالا للمشهد الرائع الذي بدأ الأحد الماضي بالجلسة الإجرائية وأشادت بقائمة المعينين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ووصفتهم بالكوكبة الرائعة من العلماء في كافة المجالات.وأوضحت أن المجلس سينتهي خلال ٣٠ يوما من اللائحة، وقالت فوزي "ينتظرنا عمل مكثف طويل حتى تخرج اللائحة لتتناسب مع رقي وسمو دور مجلس الشيوخ" متوقعة أن يصدرها المجلس الجديد.وبشأن مشاركة المرأة في الانتخابات قالت إن المرأة المصرية حصلت على مزيد من المكتسبات وشاركت في صناعة القرار.ووجهت رسالة للمرأة قائلة "لا تتنازلي عن المزيد، المراة نزلت واختارت دولتها ورئيسها وكانت صانعة قرار وأدعوها لمزيد من المكتسبات اصنعي تاريخك ومستقبلك واختاري صح وشاركي دائما لك رئيس يدعمك ويهيئ المناخ لكي، لديك فرص قادمة استثمريها وثقي في قدراتك الفرصة سانحة لا تضييعها".