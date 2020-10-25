عمان تبحث مع الأمم المتحدة جهود إيجاد تسوية سلمية للقضية اليمنية

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، اليوم الأحد، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، آخر المستجدات على الساحة اليمنية.وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الجانبين استعرضا كذلك- خلال اللقاء- جهود الأمم المتحدة مع كافة الأطراف في إيجاد تسوية سلمية للقضية اليمنية.