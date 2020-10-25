رغم التسوية.. تبادل الاتهامات بين أرمينيا وأذربيجان بتكرار القصف

جددت أرمينيا وأذربيجان، اليوم الأحد، الاتهامات بتكرار القصف على الإقليم المتنازع عليها ناجورنى قره باغ، على الرغم من إعلان الطرفين استعدادهما للاتفاق على التسوية.وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن أرمينيا قصفت مناطق سكنية أذربيجانية في أغدام وتارتار واغجابادي.. في حين اتهمت وزارة الدفاع في الإقليم الانفصالي أذربيجان بقصف مواقع لقواتها، ما أدى إلى مقتل 11 وارتفاع الحصيلة منذ اندلاع القتال في سبتمبر الماضي إلى 974.أتى ذلك، بعد أن أعربت باكو ويريفان عن استعدادهما للتفاوض بغية الوصول إلى حل، وأعلنت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، حسبما نقلت وكالة «أرمنبرس» الرسمية، استعداد بلادها لتسوية سلمية لنزاع قره باغ على أساس التنازلات المتبادلة، وفي إطار الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك.