التحالف العربي يدمر طائرة حوثية مسيّرة مفخخة أُطلقت باتجاه السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية، أطلقتها ميليشيات الحوثي.وقال المالكي- حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد- إن الحوثيين يطلقون هذه الطائرات بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة العربية السعودية.