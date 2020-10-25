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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا: 2782 إصابة جديدة بكورونا 24 ساعة الماضية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:01 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
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أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 2782 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة، اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 80 ألفا و811 حالة، تعافى منهم 57 ألفا و858 حالة، بينما توفى 979 حالة.

وأشار البيان إلى أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا فبلغت 686 حالة يليها النمسا العليا 612 حالة والنمسا السفلى 416 حالة وستيريا مسجلة 325 حالة وتيرول ب 313 حالة وجاءت أقل الحالات فى كارينثيا وبلغت 46 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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