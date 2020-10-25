المرأة وكبار السن أكثر الحضور فى انتخابات النواب بأسيوط

ظهرت المرأة وكبار السن بكثافة أمام مقرات اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط، خاصة في القرى والمراكز بالمحافظة.وقد استعان بعض المرشحين بسيارات الربع نقل و"التوك توك" والميكروباص لنقل أنصارهم إلى مقرات اللجان للإدلاء بأصواتهم، حيث شهدت اللجان إقبالًا كثيفًا خاصة بعد خروج الموظفين من العمل وتوجههم إلى مقر اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم توفير سبل الراحة للمواطنين خلال إدلائهم بأصواتهم من خلال تخصيص أماكن لانتظار الناخبين وعمل تند ومظلات لهم، بالإضافة إلى تزويد المقار الانتخابية ببوابات تعقيم وتوفير كواشف حرارة وكحول وكراسي متحركة لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمساعدة العاملين باللجان وأفراد الأمن.في نفس الوقت فرضت مديرية أمن أسيوط طوقًا أمنيًا في محيط اللجان، وبدأ تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد على الناخبين بعد الدخول دون ارتداء كمامات، فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.الجدير بالذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و677 ألفا و955 ناخبا يدلون بأصواتهم في 4 لجان عامة متمثلة في 497 مركزا انتخابيا يضم 914 لجنة فرعية بجميع أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزًا إداريًا وحيًا بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة، وذلك تحت إشراف قضائي كامل.وانطلقت صباح أمس السبت، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى التاسعة مساء، وتشهد اللجان الانتخابية إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا، حيث تم تعقيم اللجان قبل وبعد انتهاء التصويت أمس، كما التزم أطراف العملية الانتخابية بارتداء كمامة عند التصويت، ووفرت الهيئة الكمامات للمواطنين الذين لا يحملونها أمام مراكز الاقتراع، وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي.وتجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة هى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا منها 142 مقعدا فى 70 دائرة بالنظام الفردى و142 بدائرتين بنظام القوائم، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1862 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1402 مرشحا مستقلا و743 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة. وتقلص عدد المرشحين بالنظام الفردى نتيجة تأجيل انتخابات الدائرة السادسة بالنظام الفردى ومقرها ديرمواس بالمنيا بسبب حكم قضائي بإدراج مرشح مستبعد والتى كان يتنافس فيها 18 مرشحا بينهم 14 مرشحا مستقلا و4 مرشحين حزبيين.