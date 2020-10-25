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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

شرطة نسائية في صفط اللبن.. والمهمة «خدمة الناخبات»

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:32 م
شرطة نسائية في صفط
شرطة نسائية في صفط اللبن
حسام عسل
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أقدمت إحدى عناصر الشرطة النسائية بلجان مدرسة طه حسين الابتدائية المشتركة بصفط اللبن، التابعة لمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، على إرشاد الناخبات لمقرات لجان تصويتهن.

كما ساعدت الشرطة النسائية الناخبات في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق التباعد الاجتماعي، ومساعدة البعض في ارتداء الكمامات.

وانطلقت، صباح أمس السبت، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى التاسعة مساء، وتشهد اللجان الانتخابية إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا، حيث تم تعقيم اللجان قبل وبعد انتهاء التصويت أمس، كما التزم أطراف العملية الانتخابية بارتداء كمامة عند التصويت، ووفرت الهيئة الكمامات للمواطنين الذين لا يحملونها أمام مراكز الاقتراع، وتم توفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي.

وتجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب في 14 محافظة، هي: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ومخصص لها 284 مقعدا منها 142 مقعدا فى 70 دائرة بالنظام الفردى و142 بدائرتين بنظام القوائم، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1862 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1402 مرشح مستقل و743 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.. وتقلص عدد المرشحين بالنظام الفردى نتيجة تأجيل انتخابات الدائرة السادسة بالنظام الفردى، ومقرها ديرمواس بالمنيا، بسبب حكم قضائي بإدراج مرشح مستبعد والتى كان يتنافس فيها 18 مرشحا بينهم 14 مرشحا مستقلا و4 مرشحين حزبيين.

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