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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفد حركة حماس يغادر قطاع غزة متجهًا للقاهرة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:04 م
وفد حركة حماس
وفد حركة حماس
مروة عنبر
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غادر وفد قيادي من حركة حماس اليوم الأحد، قطاع غزة متوجها إلى القاهرة، لبحث عدد من الملفات على رأسها ملف المصالحة.

وضم كلًا من عضوي المكتب السياسي للحركة الدكتور خليل الحية، روحي مشتهى، للانضمام إلى وفد قيادة الحركة برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي، وبمشاركة عضو المكتب السياسي عزت الرشق.

ويبحث الوفد مع المسئولين المصريين سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والنقاش في العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومسار المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ودور مصر في التخفيف من الأزمة الإنسانية التي يمر بها القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي، والتطورات الحاصلة مع الاحتلال، والمستجدات السياسية التي تمر بها المنطقة.

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