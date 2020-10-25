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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

منع الدعاية الانتخابية بالمنافذ والمجمعات التموينية والمخابز

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:21 م
الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي
نرمين محمود الدهان
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أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بمنع أي أشكال للدعاية الانتخابية داخل المنافذ التموينية، وأنه ممنوع التدخل أو الاشتراك بأي صورة من الصور في أعمال الدعاية الانتخابية لمجلس النواب، ومساندة أي من المرشحين لعضوية النواب بمقرالمنافذ التموينية، سواء كانت هذه المنافذ بقالة أو مجمعا استهلاكيا أو جمعيتي، وكذلك المخابز البلدية ومنافذ صرف الرغيف المدعم.

وشدد القرار التي تنفرد "الدستور" بنشره، والذي نشر بقرار فوري لجميع المديريات على مستوى المحافظات على مسئولي هذه المنافذ والعاملين بها، عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في أعمال الدعاية الانتخابية قبل المواطنين المتواجدين بالمنفذ أو المخبز، وعلى جميع الجهات الرقابية اتخاذ القرارات اللازمة لجميع المخالفين.

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