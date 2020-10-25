توبيخ منى سيف على مواقع التواصل: عائلتها الكريهة باعت مصر بالدولار

وجه رواد مواقع السوشيال ميديا رسائل توبيخ إلى منى سيف، شقيقة الإرهابيين علاء عبد الفتاح وسناء سيف، المحبوسين بسبب تورطهما مع جماعة الإخوان الإرهابية في التحريض على الفوضى وهدم الدولة.وقال المهاجمون: "لا رادع لهذه العائلة التى احترفت التخريب والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها من أجل حفنة دولارات وإسترليني وجواز السفر البريطاني".وتابعوا: "العمالة لجماعة الإخوان الإرهابية أصبحت علامة مسجلة لمنى وأخواتها، العائلة الكريهة احترفت التواصل مع أعداء مصر والمصريين في الداخل والخارج ثم يرددون أكاذيب بأنهم مضطهدون، أقل تعليق على هذه العائلة أنهم لا يخافون ولا يختشون وهذه قمة الخيانة للوطن".