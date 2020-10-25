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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز 1.7 مليون

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:23 م
كورونا في إفريقيا
كورونا في إفريقيا
وكالات
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أعلن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) في عموم بلدان القارة الإفريقية بلغ مليونا و707741 حالة.

وقال المركز التابع للاتحاد الإفريقي، في آخر تحديث لمعطياته حول انتشار الوباء في القارة السمراء، إن إجمالي وفيات الفيروس عبر بلدان القارة بلغ 41.145 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء مليونا و399.238 حالة.

وأضاف أن الإصابات بالفيروس تتوزع عبر جهات القارة، إذ تم تسجيل 790.384 حالة في جنوب القارة، في حين بلغ إجمالي الإصابات في شمالها 467.301 حالة، وفي شرقها 203.095 حالة.

وأوضح المركز أنه تم تسجيل 187.224 إصابة بالفيروس في غرب القارة، أما الإصابات في وسط القارة فقد بلغت 59.737 حالة.

وبالنسبة لتوزيع وفيات الفيروس فتظهر بيانات المركز تسجيل 20.376 حالة في جنوب القارة، و13.123 وفاة في شمالها، في حين تم تسجيل 3.786 حالة في شرق القارة، و2.727 في غربها.

وأشار إلى أن الوفيات في وسط القارة بلغت 1133 حالة.

ووفقا لبيانات المركز، تتصدر جنوب إفريقيا قائمة الدول الأكثر تضررا من الوباء بواقع 714.246 إصابة و18.944 حالة وفاة، لتمثل نسبة 50% تقريبا من إجمالي الحالات المسجلة في القارة، تليها المغرب بـ194.461 إصابة و3.255 حالة وفاة، ثم مصر بـ106.396 إصابة و6.187 حالة وفاة.

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