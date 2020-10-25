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الثقافة

«الفاتحة لقلة الأصل».. مفردات النكران في الحارة المصرية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:00 م
الحارة المصرية
الحارة المصرية
يسرى أبو القاسم يكتب
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"الفاتحة لقلة الأصل".. هي واحدة من عبارات نكران الجميل في الحارة المصرية، ويقولها القائل لمستمعيه كناية عن توضيحه لهم بأنه قدم لهم الخير ولم ير منهم إلا جحودا، لذا يقرأ الفاتحة على الأصول التي ماتت، وكأنها إنسان توفى ولم يعد له رجعة، والعبارات المماثلة في شأن الجحود داخل الحارة المصرية كثيرة، نأخذ منها بعض الأمثلة.

1- "زي القطط تاكل وتنكر"
يشبه صاحب المثل من أغدق عليه بالخير أنه مثل القطط التي نطعمها ثم لا نجدها وقت الحاجة، وهو مثل يدل على خيبة الأمل في الصاحب.

2- "ياريته يطمر"
وتقال هذه العبارة من الشخص الذي يقوم بعمل الخير في شخص وهو يعلم أن صاحبه ناكر للجميل ولن يقابل الحسنة بأحسن منها أو حتى بمثلها، بل لن يعترف بها أصلا، و"يطمر" هي كلمة محرفة من "يثمر" أي يرجع بثمار نتيجة الزرع.

3- "أعمل الخير وارميه البحر"
أيضا تقال هذه العبارة من قبل الشخص الطيب الذي يعرف أنه لم يضع الخير في أهله، وهو لا ينتظر منه رد الجميل، وكأنه فعل ذلك الخير وألقاه في البحر، وما ينزل البحر لا يعود.

4- "أوطى من نعل الجزمة"
تقال هذه العبارة بقصد سب وتقريع الشخص الذي أنكر الجميل ولم يعترف به، بل تعامل مع الأمر كأنه واجب على الفاعل أو كأن الفاعل لم يقم به من الأساس. لذا يشبهه صانع المعروف بتشبيه غاية في الدونية، وكأنه مثل النعال.

5- "ياخد باليمين وينكر بالشمال"
مفاد هذه العبارة هو أن الشخص الذي غرس فيه الجميل لا يعترف به، فهو كمن قدمت له الطعام وقت جوعه بيدك اليمنى عن طيب خاطر ورضا وفي المقابل يقذف بما أعطيته له بيده اليسرى، ونلاحظ هنا أن صاحب المثل ذكر اليد اليمنى مع صانع الخير واليد اليسرى مع ناكر الجميل، لذا يقول أهل الحارة المصرية عن الشخص غير المنضبط "فلان ده شمال"، وتقال هذه المفردة في الشخص الفاسد أخلاقيا.

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