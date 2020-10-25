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الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أفغانستان تعلن مقتل قيادي بارز بتنظيم القاعدة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:02 م
أفغانستان
أفغانستان
أ ش أ
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أعلنت المديرية الوطنية للأمن الأفغاني، اليوم الأحد، مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة، خلال عملية خاصة لقوات الأمن في إقليم (غازني) شرق أفغانستان.

وذكرت المديرية- في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- أن القوات الأمنية قتلت أبومحسن المصري، القيادي البارز في تنظيم القاعدة المكلف بشبه القارة الهندية، خلال عملية خاصة بإقليم غازني الليلة الماضية.

يذكر أن أبومحسن المصري هو أحد أكثر المطلوبين على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

من جانبها، لم تعلق القاعدة على هذا التقرير حتى الآن.

يأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الشهر الماضي، أن أقل من 200 من نشطاء القاعدة ما زالوا في أفغانستان.

يشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت مؤخرًا سحب قواتها تدريجيًا من أفغانستان بعد إبرام اتفاق مع طالبان في فبراير الماضي.

ومن المقرر أن يؤدي هذا الاتفاق إلى مغادرة القوات الأجنبية أفغانستان بحلول مايو 2021، مقابل ضمانات لمكافحة الإرهاب من قبل طالبان، التي وافقت على التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، وصيغة لتقاسم السلطة مع الحكومة الأفغانية.

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