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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«أبلة فاهيتا من الدوبليكس» تعود لـON

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:58 م
أبلة فاهيتا من الدوبلكس
أبلة فاهيتا من الدوبلكس
محمد قدري
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قررت شبكة قنوات ON عرض أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا.. لايف من الدوبليكس»، بدءا من الخميس القادم 29 أكتوبر.

الموسم الجديد يقدم حلقتين أسبوعيا يومي الخميس والجمعة، ومن المقرر أن تقدم الدمية الشهيرة مجموعة جديدة من الأفكار والضيوف، وسط أجواء كوميدية اشتهرت بها الدمية الشهيرة.

وأطلقت الجهة المنتجة البرومو الأول الذي ظهرت فيه فاهيتا ساخرة بسبب تأخر عمل الدعاية، وقررت أن تضع اللافتات الدعائية على لوحات الإعلامية لميس الحديدي التي تقدم برنامج «كلمة أخيرة» على القناة نفسها.

وعلى صعيد آخر، أعلنت شركة «نتفليكس» عن موعد عرض مسلسلها الجديد «دراما كوين» للدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، حيث أعلنت أنه سيكون خلال النصف الأول من عام 2021، وذلك بعد تصوير المسلسل على مدار الأسابيع الماضية. اضغط

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