خبير اقتصادي: لائحة قطاع الأعمال تهدف لإصلاح الشركات

قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري إن لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام تهدف إلى إصلاح الشركات وتطويرها والسير على خطى شركات القطاع الخاص والنهوض بالشركات.وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه يجب أن تتضمن اللائحة تحمل كافة أطراف الشركة الخسائر أو الأرباح، وليس العامل فقط، حيث يختلف أداء العامل عن الآخر، وبالتالي فإن ربط الأجر بالإنتاج هو أنسب قرار، حتى إذا حققت الشركة خسائر فيحصل العامل الذي بذل مجهود كبير في الإنتاج على كافة حقوقه بكل عدل.وطالب بضرورة توفير التأمين الطبي للعاملين والعلاج داخل منظومة التأمين الطبي خاصة في تلك الظروف الصحية الراهنة ضمانا لصحة العامل وانتاجيته، مؤكدا أن الوزارة ترغب في إعادة احياء الخاسرة وإصلاحها ومنعا لتشريد عمالها.